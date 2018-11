Comeback des giftgrünen, grimmigen Grinch: Im Animationsabenteuer will er in Who-Ville wieder Weihnachten stehlen – und findet neue Freunde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Grinch versucht nun als Animation Weihnachten zu vermasseln © AP

Giftgrün ist nicht nur sein Fell, das Deo und die Haarfarbe, die er benützt. Ein bisschen giftgrün grimmig ist er auch innen drin. Weil, so die herzig-kitschige Erklärung, sein Herz verkümmert sei vor Einsamkeit. Sein Name: Grinch. Sein Zuhause: eine Höhle. Sein einziger Trost: der treue Dackel Max. Nichts befeuert seinen Grant so sehr wie Weihnachten: die Lieder, die Geschenke, der Aufputz, die Vorfreude in den Gesichtern der anderen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.