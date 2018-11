Facebook

Schauspier und Magier: Ricky Jay © KK

Der Zauberkünstler und Schauspieler Ricky Jay ist Medienberichten zufolge in Los Angeles gestorben. Jay, der als Richard Jay Potash in New York zur Welt kam, starb am Samstag, wie sein Manager Winston Simone dem "Hollywood Reporter" sagte. "Wir werden nie wieder jemanden wie ihn erleben", wurde Simone zitiert. Verschiedenen Quellen zufolge wurde der Magier 1946 oder 1948 geboren.

Kinozuschauern ist Ricky Jay unter anderem als Techno-Terrorist Henry Gupta aus dem James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" von 1997 bekannt. Auch in den Dramen "Boogie Nights", "Magnolia" und der Fernsehserie "Akte X" hatte er Auftritte.

Jay begann früh mit Zaubertricks und trat damit bereits in den 1960er-Jahren im "Electric Circus" in New York auf, wie das Magazin "New Yorker" in einem Porträt des Künstlers berichtete. Seine Spezialität waren Kartentricks und das Kartenwerfen. Einer der spektakulärsten Tricks von Jay war, Karten so geschickt zu werfen, dass sie sich durch die harte Schale von Wassermelonen bohrten.