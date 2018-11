Facebook

Kuratierten eine Ausstellung: Filmemacher Wes Anderson und seine Frau Juman Malouf © KHM

Er beherrscht die Kunst des visuellen Geschichtenerzählens wie kaum ein anderer: Kultregisseur Wes Anderson (49). In seinen Filmen zündet er nostalgieverliebte, magische Feuerwerke. Egal ob „Grand Budapest Hotel“ „Isle of Dogs“, „The Royal Tenenbaums“, „Darjeeling Limited“ oder „Der fantastische Mr. Fox“ – er versammelt wundersame Charaktere in liebevollst gedrechseltem Interieur. Der Begriff Filmkunst, er scheint maßgeschneidert für ihn.

Dafür konnte er zuletzt aus dem Vollen schöpfen. Mit seiner Frau Juman Malouf (43), sie ist Kunsthistorikerin, Kostümbildnerin und Schriftstellerin, hat er nun für das Kunsthistorische Museum Wien eine Ausstellung kuratiert. Name: „Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures“. Eröffnung: am Montag. Und der Filmemacher wird dazu eine Rede halten.



Dafür haben sie zwei Jahre lang die Sammlungen des Museums durchkämmt, sie haben mehr als vier Millionen Objekte durchstöbert. Viele der von ihnen ausgewählten Stücke aus den Depots werden zum ersten Mal ausgestellt. Ein Trailer macht neugierig auf eine Schau, in der zum ersten Mal alle Sammlungen vertreten sind. Schon vor Anderson kuratieren berühmte Persönlichkeiten eine Ausstellung: 2012 urde Künstler Edward Ruscha eingeladen und 2015 der Keramiker und Autor Edmund de Waal.