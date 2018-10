Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Sangiorgi © www.viennale.at

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Viennale als Besucherin?

EVA SANGIORGI: Ja, das war vor ungefähr acht Jahren. Ich erinnere mich an die Menschen, die ich getroffen habe. Ich war sehr überrascht, da es ein Festival ohne Wettbewerb ist. Eines, auf dem sich Filmschaffende am Ende des Jahres, also nach den wichtigen Festivals, vernetzen. Ich bekam schnell eine Idee von der Viennale: Sie zeigt die besten Filme des Jahres und neue Produktionen. Seit damals besuchte ich Wien jedes Jahr.

Hatten Sie damals eine Ahnung vom österreichischen Film?

Ich kannte international erfolgreiche Filmemacher wie Michael Haneke, aber auch Regisseure und Regisseurinnen wie Jessica Hausner und Vertreter der experimentellen Schule wie Peter Tscherkassky oder Peter Kubelka. In Mexiko programmierten wir eine Retrospektive über Tscherkassky. Ich wusste sehr wenig im Vergleich zu heute, aber mein Wissen ist nach wie vor im Wachsen begriffen.

Zur Person Eva Sangiorgi wurde am 10. Juli in 1978 in Faenza in Italien geboren. Studierte Kommunikationswissenschaften in Bologna und Kunstgeschichte in Mexiko-Stadt. Von 2010 bis März 2018 leitete sie das von ihr gegründete Filmfestival Ficunam in Mexiko. Im Jänner 2018 wurde sie zur neuen Viennale-Direktorin bestellt.

Wofür steht der österreichische Film aus Ihrer Sicht?

In Bezug auf die kinematografische Produktion herrschen große Vielfalt und Tradition im Dokumentar- und im Spielfilm. Aufgrund der Geschichte sind Themen wie der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit noch immer präsent und können immer noch ins Kino übersetzt werden.

Eine Besonderheit der Viennale ist, dass man Filme in alten Kinos sieht. Welche Bedeutung hat das Kino als Ort für Sie?

Es ist, als würde man in die Kirche gehen. Deswegen sind Festivals auch so besonders. Das Gartenbaukino während der Viennale täglich zu spüren, ist sehr aufregend. Ein Festival feiert den Kinobesuch als gemeinsames Ritual. Und: Die Bilder sind perfekt, der Sound auch.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Kinobesuch?

Ja, da war ich sehr klein. Es lief „E.T“ und ich war geschockt. Später, als ich als Jugendliche das erste Mal alleine ging, sah ich „The Goonies“. Da ging es um ein anderes Ritual: alle haben geschmust (lacht).

Seit damals sind Sie Cinephile?

Ja. Ins Kino zu gehen, ist wunderschön. Wir besuchten ein Kino in der nächstgrößeren Stadt, es war groß und bezaubernd und hatte einen zweiten Stock. Jeden Mittwoch hatten sie einen Klassikabend: zwei Filme um ganz wenig Geld. Man musste nur jemanden finden, der schon 19 Jahre alt war und einen Führerschein hatte.

Haben Sie sich in den letzten Monaten in Wien schon eingewöhnt und einen Ort mit gutem Espresso gefunden?

Ja, daran scheitert es hier nicht. Was schön ist: Jetzt kann ich wieder verloren gehen oder mich an einer der vielen Ecken, Winkel oder Plätze verstecken, ohne dass man sich einsam fühlt. Das habe ich in Mexiko vermisst.

Bei den Filmfestspielen von Venedig war zuletzt nur eine Regisseurin unter den 21 Filmen im Wettbewerb. Wie wollen Sie das Thema anpacken?

In der zeitgenössischen Schiene befinden sich viele Regisseurinnen, natürlich weniger als Regisseure. Die Zahl: Einer von sechs Filmen wurde von einer Frau gemacht. Im Kurzspielfilmsektor sind es beinah 50:50. Das hängt mit einem komplexen strukturellen Problem zusammen: Frauen haben weniger Zugang zur Filmproduktion. Ich betrachte das Thema mit besonderer Sensibilität, programmiere aber keinen Film, nur weil eine Frau Regie führte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.