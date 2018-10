Kamera läuft!Filmstadt Graz: Demnächst wird in der Landeshauptstadt wieder gedreht

An zahlreichen Schauplätzen in Graz dreht Filmemacher Igor Friedrich Petkovic Szenen für seinen Film "Die Poesie des Fährmanns". Der Grazer Markus Emil Müller hat seinen Film bereits abgedreht.

Markus Emil Müller bei Dreharbeiten © M.E. Müller

Erst vor wenigen Tagen sind jene Szenen der Krimiserie „Das Team“ über die Fernsehbildschirme geflimmert, in denen Graz als Filmkulisse zu sehen war. Schon im November hat man gute Chancen, bei einem Stadtspaziergang wieder auf ein Kamerateam zu stoßen. Diesmal wird man sich allerdings umsonst nach internationalen Stars am Set umschauen. Wenig Glamour, dafür einen inhaltlich umso interessanteren Film dreht der in Graz lebende Künstler und Filmemacher Igor Friedrich Petkovic.

