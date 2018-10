"Tom und Jerry" kommen ins Kino

Facebook

Das legendäre Duo der Warner Bros. Studio soll bald auf die große Leinwand kommen © Warner Bros.

US-Regisseur Tim Story (48, "Fantastic Four") soll die Comicfiguren "Tom und Jerry" auf die Kinoleinwand bringen - das berichtet der "Hollywood Reporter". Das Studio Warner Bros. plane eine Verfilmung mit echten Schauspielern.

Die Verfolgungsjagden von Kater Tom und Hausmaus Jerry waren ab 1940 in kurzen Zeichentrickepisoden zu sehen, von denen mehrere mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. In Österreich liefen die mehr oder weniger orginellen Trickfilme in den Achtzigern in Dauerschleife. 1992 waren die tierischen Erzrivalen auch in einem animierten Kinofilm zu sehen.