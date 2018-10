Ryan Gosling hatte am Wochenende an den US-Kinokasse keine Chance gegen Tom Hardy in seiner Rolle als Bösewicht Venom und gegen Lady Gaga.

Ryan Gosling als Neil Armstrongs © AP (Daniel McFadden)

Das Astronauten-Drama "First Man" hat in den nordamerikanischen Kinos einen Fehlstart hingelegt: Der Film um Neil Armstrongs Flug zum Mond brachte an seinem ersten Wochenende 16,5 Millionen Dollar ein (14,3 Millionen Euro), wie der "Hollywood Reporter" berichtete. "First Man" erreichte damit nur den dritten Platz der Charts - hinter zwei Filmen, die bereits vergangene Woche erschienen waren.

Auf den ersten Platz schaffte es in den USA und Kanada erneut die Marvel-Comic-Verfilmung "Venom". In dem Superhelden-Spektakel spielt Tom Hardy den Journalisten Eddie Brock, der von einem Alien übernatürliche Kräfte erhält. Der Film sorgte von Freitag bis Sonntag für Einnahmen in Höhe von 35,7 Millionen Dollar (30,8 Millionen Euro). Auf Rang zwei folgte mit 28 Millionen Dollar (24,2 Millionen Euro) die Musikromanze "A Star is Born". Darin spielt Lady Gaga eine aufstrebende Sängerin, die sich in einen alkoholkranken Country-Star verliebt.