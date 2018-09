Premiere"Dieser Film hat von mir Besitz ergriffen"

Facebook

Oscarpreisträger Florioan Henckel von Donnersmarck © APA

Ihr neues Opus "Werk ohne Autor" ist eine emotionale Achterbahnfahrt durch drei Epochen deutscher Geschichte, die Wahnsinn und Tragik des zwanzigsten Jahrhunderts anhand von drei Schicksalen beleuchtet. Die Story ist zugleich Familiengeschichte, spannender Thriller und Hommage an die befreiende Kraft der Kunst. Ihren Kino-Erstling „Das Leben der Anderen“, mit dem Oscar und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet, haben Sie in einer Klosterzelle im Stift Heiligenkreuz geschrieben, wo Ihr Onkel Gregor über lange Jahre Abt war. Wo entstand das Drehbuch diesmal?

FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK: Nicht mehr im Kloster, weil ja der Onkel inzwischen sein Amt abgegeben hat, und nach Ordensregeln muss man dann das Kloster verlassen. Er lebt heute im Heiligenkreuzer Hof in Wien und arbeitet an seiner Autobiografie „Der Spediteur Gottes“, ich schreibe das Vorwort. Der Titel bezieht sich darauf, dass er ja einmal Direktor bei der Spedition Schenker war. Ich jedoch interpretiere den Titel anders: Für mich ist mein Onkel einer, der die Seelen auf Erden in Richtung Himmel schickt.

Dem Vernehmen nach haben Sie diesmal im Haus des Schauspielers Sebastian Koch zu schreiben begonnen?

DONNERSMARCK: Ja, ich musste für mein Manuskript erst einmal die richtige Wellenlänge finden, und Sebastian war nicht da. Ich arbeitete in seinem Seehaus, und als ich nach etwa einer Woche besagte Wellenlänge gefunden hatte, begann es zu fließen.

Haben Sie zu Sebastian Koch, der ja auch in „Das Leben der Anderen“ mitwirkte, eine besondere Beziehung?



DONNERSMARCK: Die besteht auch darin, dass ich weiß, was er alles kann. Also überlege ich jedes Mal, wenn mir ein Projekt in den Kopf kommt, wie ich eine Rolle für ihn finden kann. Entgegen meinen Prinzipien habe ich im konkreten Fall sogar eine für ihn geschrieben. Er ist in der NS-Zeit ein Mann, der die schlimmsten Dinge tut, aber auch charmant sein kann. Solche muss es ja gegeben haben, sonst wäre nicht eine halbe Generation von den Nazis verführt worden.



Wie lange haben Sie an diesem Stoff gearbeitet?



DONNERSMARCK: Vier Jahre. Wobei ich ursprünglich Pläne für zwei ganz andere Filme hatte. Doch dieses Thema, dieser Film ergriff immer mehr von mir Besitz. Eines Tages saß ich bei meinem Produktionspartner Jan Mojto im Büro, erzählte ihm davon und er war so angetan, dass wir beschlossen, die anderen Projekte hintanzustellen.



Mojto erzählt, dass er, als er das Drehbuch erhielt, so begeistert war, dass er nicht mehr zu lesen aufhören konnte. Die Handlung führt nicht nur durch drei Jahrzehnte deutscher Geschichte, es geht auch um eine Auseinandersetzung mit der Kunst dieser Zeit. Wieso auch dieses brennende Interesse für die Kunst?



DONNERSMARCK: Ich war neun, als mich meine Mutter zur Kunstausstellung „Zeitgeist“ in den Gropius-Bau mitnahm. Von diesem Tag an wurde mir Kunst eine Lebensliebe wie die Musik.



Besonders mutig ist, dass Ihr Film drei Stunden acht Minuten dauert. Hatten Sie wegen dieser Länge keine Angst?



DONNERSMARCK: Wenn ich einen Film liebte, konnte es nie geschehen, dass er mir zu lang vorkam. Etwa „Titanic“ oder „Schindlers Liste“. Wenn ein guter Film zu Ende ging, war ich immer traurig. Die älteren Generationen sind mit Filmen wie „Doktor Schiwago“ und „Der Pate“ aufgewachsen, die noch viel länger waren. Und die jungen Leute haben genug Durchhaltevermögen, wenn ich daran denke, wie viel sie sich bei diesen Netflix-Serien am Stück ansehen.



Wenn Sie sich auf ein solches Arbeitspensum einlassen, gönnen Sie sich da auch Ruhepausen?



DONNERSMARCK: Offen gestanden war ich mit meiner Familie vier Jahre nicht mehr in den Ferien. Jüngst war ich mit meinen Kindern im neuesten „Mission: Impossible“-Film. Wir alle waren begeistert. Ich habe gecheckt: Der Regisseur war auch vier Jahre lang damit beschäftigt. Das hat sich gelohnt. Diese Sorgfalt und Hingabe spürt man. Ich habe mein Team zu mir gerufen und gesagt: „Wir werden nicht schludern. Das sind wir nicht zuletzt unseren Eltern und Großeltern schuldig, die diese Zeit durchlebten. Und durchlitten.“



Ihr Held heißt Kurt und wird von Tom Schilling verkörpert. Wie sind Sie auf ihn gekommen?



DONNERSMARCK: Er ist ein subtiler Mensch mit starker Wirkung. Er redet im Film nicht viel, hat weniger Dialog als so mancher Kleindarsteller. Aber er hat die Qualität wie Ulrich Mühe, nämlich, dass er mit den Augen spielen kann. Mit ihm lässt sich subtil arbeiten, er ist nie holzschnittartig.

Wie sind Sie die Proben angegangen? Sebastian Koch sagt, Sie haben vor den Dreharbeiten schon viel miteinander gearbeitet?

Begonnen haben wir damit, dass wir einander Nietzsches „Genealogie der Moral“, eine seiner einflussreichsten Schriften, vorlasen. Dann ließ ich ihn den Text so erzählen, als ob er seiner Überzeugung entsprochen hätte