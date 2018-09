Der Film, der beim Filmfestival in Cannes präsentiert worden war, ist ein Western-ähnliches Drama.

Regisseur Matteo Garrone. © Joel C Ryan/Invision/AP

Italien schickt "Dogman" des italienischen Regisseurs Matteo Garrone ins Rennen um den Oscar für den "Besten fremdsprachigen Film". Dies hat eine Jury in Rom entschieden.

Der Regisseur, der vor zehn Jahren für sein Mafiadrama "Gomorrha" den Großen Preis der Jury gewann, hatte "Dogman" in Cannes im Wettbewerb vorgestellt. Der Protagonist, der Italiener Marcello Fonte, wurde in Cannes als bester Schauspieler geehrt. Er spielt in "Dogman" einen gutmütigen Mann, der zunehmend von einem Kriminellen drangsaliert wird.

Mit "Dogman" erhofft sich das italienische Kino einen weiteren Erfolg nach Paolo Sorrentinos "La Grande Bellezza", der 2014 mit dem Auslands-Oscar ausgezeichnet worden war. Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar 2019 statt.