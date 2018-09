Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Cary Joji Fukunaga (41) wird der neue Bond-Regisseur © AP

Zum ersten Mal wird ein US-Amerikaner die Regie bei einem offiziellen James-Bond-Film führen: Der 41-jährige Cary Joji Fukunaga wird diese Aufgabe beim 25. Film übernehmen- Er ersetzt damit den 61-jährigen Oscar-Preisträger Danny Boyle, der im August abgesprungen war. Als offizieller Grund wurden "kreative Differenzen" genannt. Angeblich soll auch Daniel Craig eine Rolle dabei gespielt haben.

Die langjährigen Bond-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara

Broccoli lobten in ihrer Mitteilung Fukunagas "Vielseitigkeit und Innovationen, die ihn zu einer exzellenten Wahl für unser nächstes James-Bond-Abenteuer machen". Die Rolle des smarten Agenten 007 wird - wie bereits zuvor verkündet - erneut Daniel Craig spielen.

Der Wechsel führt jedoch zu Verzögerungen: Die Dreharbeiten starten erst am 4. März. Am 14. Februar 2020 soll der Film in die Kinos kommen - und damit etwa vier Monate später als ursprünglich geplant, heißt es in der Mitteilung auf der offiziellen James-Bond-Website.

Fukunaga, der väterlicherseits japanische Wurzeln hat, führte Regie bei der ersten Staffel der hochgelobten HBO-Fernsehserie "True Detective". Für seine Leistungen wurde er mit einem Emmy ausgezeichnet. Er ist auch Regisseur der neuen Netflix-Serie "Maniac", die an diesem Freitag startet.

Zur Erinnerung an Fukunagas Stil, hier der Trailer zur ersten (und einzigen überragend gelungenen) Staffel von "True Detective", in der Woody Harrelson und Matthew McConaughey sehr verschiedene Ermittler spielen:

Im vergangenen Mai hatte die Produktionsfirma Eon Productions verkündet, dass Boyle die Regie des 25. Films mit dem Geheimagenten 007 übernehmen werde. Schon im März hatte er am Rande einer Filmveranstaltung erzählt, dass er an dem Bond-Skript mitwirke.

Die meisten Bond-Regisseure waren Briten, darunter Sam Mendes. Er inszenierte die bisher letzten beiden Bond-Abenteuer "Skyfall" (2012) und "Spectre" (2015). Einen weiteren 007-Film wollte Mendes aber nicht drehen.