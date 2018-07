Facebook

Michael Greyeyes als Lakota-Häuptlings Sitting Bull und Jessica Chastain als Catherine Weldon © tobis

Ganz genau nimmt Drehbuchautor Steven Knight die reale Vorlage nicht: Catherine Weldon hieß in Wahrheit Caroline. Bevor die Malerin aus New York in South Dakota als Aktivistin in der National Indian Defense Association unbeirrbar für die Rechte der Indianer kämpfte, war auch nicht ihr Mann gestorben. Nein: Weldon brachte das Kind eines – anderen – verheirateten Mannes zur Welt, was 1876 einen mittelgroßen Skandal auslöste.

