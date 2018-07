Film"Jurassic World" weiter an der Spitze von Nordamerikas Kinocharts

Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende rund 52 Millionen Euro ein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bockbuster, der noch immer funktioniert © AP

Die Dinosaurier von "Jurassic World: Fallen Kingdom" dominieren weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende rund 60 Millionen Dollar (etwa 52 Millionen Euro) ein und damit mehr als jeder andere Film in den USA und Kanada, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Auch auf dem zweiten Platz blieb alles wie in der Vorwoche: Der Animationsfilm "Incredibles 2" von Disney und Pixar spielte rund 46 Millionen Dollar ein und verteidigte den zweiten Platz. Erst dahinter landeten mit dem Gangsterfilm "Sicario 2" (19 Millionen) und der Sportkomödie "Uncle Drew" (16 Millionen) zwei Neueinsteiger.