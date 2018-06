Quentin Tarantino dreht wieder mit Leonardo DrCaprio. "Once Upon a Time in Hollywood" spielt 1969 und soll ein Krimi rund um den Massenmörder Charles Manson sein.

Erster Blick in die späten 1960er Jahre: Brad Pitt und Leo DiCaprio im neuen Tarantino-Film © instagramm

Das Online-Format "bento" vermutet bereits einen neuen Kultstreifen. Quentin Tarantino dreht wieder, der Cast verspeche einen großen Ensemble-Film mit vielen Lieblingen des Hollywood-Regisseur: Brad Pitt als Stuntman, Leonardo DiCaprio als alternder Western-Star sowie Margot Robbie als Schauspielerin Sharon Tate und Burt Reynolds als Vermieter der Mansons. Die letzten beiden Namen geben die Richtung an - Sharon Tate, damals hochschwangere Ehefrau von Regisseur Roman Polanski wurde von Anhängern der sektenähnlichen Hippie Kommune Mansons umgebracht.

Über den bisher bekannten Inhalt heißt es auf "bento": In Tarantinos Film sind DiCaprio und Pitt in ihren Berufen nicht mehr so gefragt wie früher. Während sie in Hollywood noch etwas reißen wollen, wird Sharon Tate von den Manson-Anhängern brutal ermordet. Also versuchen sich die beiden als Freizeit-Detektive. Leonardo DiCaprio hat ein erstes Bild auf Instagram veröffentlicht.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Ein Beitrag geteilt von Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) am Jun 27, 2018 um 6:00 PDT