Comic-Reihe Superman wird 80: "Geboren" wurde er von zwei Schülern

Eine ganze Reihe von Superhelden hat die US-Popkultur hervorgebracht, in der "Avengers"-Reihe treten sie sogar als Team an. Der größte Held unter ihnen aber ist und bleibt Superman. Seiner ersten Auftritt hatte er vor 80 Jahren im Juni 1938 in der "Action Comics"-Ausgabe von DC Comics.