Cannes & Co.Wohlverdient? Katastrophenfilm bekommt die "Gurke des Jahres"

In Cannes gab es die "Gurke" für "Geostorm" © Verleih

Bereits zum 7. Mal wurde während der Filmfestspiele in

Cannes "The Cuke of the Year" für den schlechtesten Film des Jahres

vergeben. Die Community der Social-Plattform www.cuke.it kürte das

Katastrophenspektakel "Geostorm" zur "Gurke des Jahres 2018".

Thematisch stand die diesjährige Verleihung ganz im Zeichen der

Regielegende John Carpenter, der 2018 nicht nur seinen 70. Geburtstag

feiert, sondern dessen Horrorfilmklassiker "Halloween" dieses Jahr

ebenfalls rundes 40 jähriges Jubiläum begeht.

Der österreichischeInitiator der "Gurke des Jahres", Andreas A uing er, zum Siegerfilm:",Geostorm' handelt nicht nur von einer Katastrophe, sondern ist

anscheinend auch eine". Ganz abwegig scheint das harte Urteil nicht. "Big, dumb and boring", groß, doof und langweilig, sei Dean Devlins Film mit Actionstar Gerard Butler in der Hauptrolle, laut Branchenblatt "Hollywood Reporter". Der Film lief bei uns bereits in den Kinos.