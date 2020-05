Mit Martin Grubinger"Carinthischer Sommer" soll wie geplant am 10. Juli eröffnen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Holger Bleck: Eröffnung am 10. Juli © cs

"Es gab Momente, da durften wir nicht mit einem Carinthischen Sommer 2020 rechnen", so Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Pressekonferenz: "Nun steht es fest: Das Festvial findet heuer statt." Die Eröffnung soll wie geplant am 10. Juli über die Bühne gehen, das Konzert mit dem Wiener Jeunesse-Orchester und Martin Grubinger wird aber wohl nicht im Alban-Berg-Saal in Ossiach stattfinden können, sondern ins Congress Center nach Villach verlegt werden.

Überhaupt, so Intendant Holger Bleck: "Wir werden versuchen, jedes Konzert in die nächsthöhere Saal-Kategorie zu verlegen, den die Sicherheit hat höchste Priorität." Den genauen Spielplan will er Mitte Juni bekannt geben, fix ist weiterhin das Konzert mit Tonč Feinig am 13. Juli, die Uraufführung der Film-Kirchenoper am 20. August sowie das Abschlusskonzert mit Beethovens 9. Sinfonie am 29. August.

Der Carinthische Sommer ist mittlerweile auch ganzjährig nach Villach übersiedelt: Seit 25. Mai ist das Büro in der Lederergasse geöffnet.