Welcome to the Shitshow!“ Jeremy Dellers Slogan, quer über eine Reproduktion des Union Jack geschrieben, heißt die Besucher willkommen. Das Plakat, das der britische Künstler als Kommentar zum Brexit schuf, ist der genialisch gesetzte Auftakt der Schau und zugleich die Aufforderung, sich auf die 400 Werke von etwa 100 Künstlerinnen und Künstlern einzulassen, sich für einen alternativen Streifzug durch die Kunst der letzten Jahrhunderte bereitzumachen.