Sie kommen zum Kärntner Krimifest. Wie sehr schätzen Sie den Austausch mit Ihren Leserinnen und Lesern?

SEBASTIAN Fitzek: Mir ist das sehr wichtig. Ein Musiker will ja auch auf der Bühne stehen und sehen, wie das Publikum reagiert, bei uns Autoren ist das nicht anders. Ich kriege aber auch sehr viele Zuschriften, weil ich in den Büchern hinten immer meine E-Mail-Adresse angebe. So gesehen bin ich immer im Austausch mit meinen Leserinnen und Lesern.