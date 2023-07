Sie finde ja, sagte die frischgebackene Bachmann-Preisträgerin in ihrer allerersten Reaktion, dass es viel mehr Preise geben müsste, weil so viele andere Autorinnen und Autoren auch Auszeichnungen verdient hätten: „Da waren so viele so gute Texte dabei“, zeigte sich Valeria Gordeev überwältigt. Die Deutsche mit russischen Wurzeln hatte gleich am ersten Tag mit einem Text über einen jungen Mann mit Putzwahn die siebenköpfige Jury einhellig begeistert.