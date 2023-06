Zauberstab-Übergabe in Hamburg. Der Klagenfurter Markus Schöttl, der seit Dezember 2021 die Rolle des Harry Potter im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg verkörpert hat, übergibt seinen Harry Potter Zauberstab an den Klagenfurter Josef Ellers, der ab 2. August 2023 die Rolle des Harry Potter in Hamburg verkörpern wird.