Mit der vierbändigen Werkausgabe und der Herausgabe der Einzelbände ist eine regelrechte Lavant-Renaissance ausgebrochen. Auch zahlreiche künstlerische Projekte befassen sich mit ihr. Was macht die Bedeutung dieser Dichterin aus?

KLAUS AMANN: Sie war in den 50er-Jahren unter den Autorinnen, die eine neue Literatur in Österreich begründet haben. Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Friederike Mayröcker kommen alle etwas nach ihr, mit ihren Büchern war sie die Erste. Speziell für Deutschland, aber auch für Österreich ist es jetzt die Entdeckung einer Künstlerin, die völlig vergessen war.