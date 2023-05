Ab 1. Juni singt sie in drei Konzerten mit den Berliner Philharmonikern Wagners "Wesendonck-Lieder", am 8. Juni mit den Wiener Philharmonikern beim Sommernachtskonzert vor Schloss Schönbrunn. Dazwischen findet Elīna Garanča noch am 5. Juni Zeit, einen (binnen einer Stunde ausverkauften) Liederabend im Stadttheater Klagenfurt zu geben. Der Kleinen Zeitung hat die lettische Mezzosopranistin im Vorfeld einige Fragen per Mail beantwortet.