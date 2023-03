"Ich kann es kaum erwarten, wieder in Kärnten zu sein." Robbie Williams weiß, was seine Fans wünschen, und richtete eine Grußbotschaft an diese. Der britische Superstar kommt ja am 22. Juli ins Viereck vor der Burg Hochosterwitz nach Kärnten.

"Robbie wollte dieses Mal keinen großen Stadionact, sondern eine spezielle Location mit Charisma", sagte Barracuda-Music-Chef Ewald Tatar im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch – wo Williams Worte zu hören waren. Gemeinsam mit Semtainment fanden die beiden in Howart.live einen Partner und das Viereck vor der Burg Hochosterwitz als Veranstaltungsort. "Kärnten war vor einigen Jahren noch ein weißer Fleck bei Veranstaltungen, das hat sich jetzt aber massiv gedreht", sagte Tatar. Das liegt vor allem an Thomas Semmler, der mit seiner Veranstaltungsagentur Semtainment seit vielen Jahren Großkonzerte in Moosburg veranstaltet und jetzt einen Exklusivvertrag mit Barracuda Music hat.

Größer, besser, vielfältiger

Die Kooperation der drei Veranstalter ist in die Zukunft gedacht: "Grundsätzlich ist es unser Ziel, gemeinsam Ideen für das Land Kärnten in Bezug auf Veranstaltungen zu entwickeln, die bei Qualität, Vielfalt und Besucherzahl auf einem neuen Sockel stehen", sagte Tatar. 20.000 Gäste werden es bei Robbie Williams sein, zwei Drittel der Karten sind bereits ausverkauft. Ob der Veranstaltungsort vor der Burg Hochosterwitz das neue Nova Rock – das Tatar auch veranstaltet – sein wird, wird die Zukunft weisen: "Man muss Geduld haben."

Howart.live-Geschäftsführer Stefan Walcher und Burgherr Kari Khevenhüller haben viel vor, wollen aber organisch wachsen: "Wir wollen ein Standort sein, der Gutes liefert", sagte Khevenhüller.

Auf der Schlosswiese in Moosburg wird für Semtainment OneRepublic heuer das größte Konzert sein: "Das ist so gut wie ausverkauft", sagte Semmler. 8500 Menschen passen maximal auf die Schlosswiese, die Semtainment exklusiv bespielt.