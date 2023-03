Heute wird in Klagenfurt der 7. Gert-Jonke-Preis vergeben. Der 6. Gert-Jonke-Preis ging an Anne Cotten. Diese Auszeichnung wird von einer dreiköpfigen Fachjury an renommierte Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum vergeben - diesmal in der Kategorie Prosa. Nominiert sind Dorothee Elmiger, Olga Flor, Heinz D. Heisl, Hanno Milesi, Elias Schneitter und Thomas Stangl.

Und das sind die nominierten Autorinnen und Autoren:

Dorothee ELMIGER

geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2009 war sie Stipendiatin beim Klagenfurter Literaturkurs. 2010 las Elmiger beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt aus ihrem Roman "Einladung an die Waghalsigen" und gewann den mit 10.000 .- Euro dotierten Kelag-Preis.

2010 erschien ›Einladung an die Waghalsigen‹, 2014 folgte der Roman ›Schlafgänger‹ (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert.

Für ihr Werk wurde Dorothee Elmiger mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und dem Schweizer Literaturpreis.

Olga FLOR

geb. 1968 in Wien, studierte Physik und Kunstgeschichte und war anschließend im Multimedia-Bereich tätig. Flor ist Verfasserin von erzählerischen Werken und Theaterstücken, u.a. „Die Königin ist tot“ (2012), „Klartraum“ (2017) oder „Politik der Emotion“ (2018). Ihre Romane „Ich in Gelb“ (2015), „Klartraum“ (2017) und zuletzt „Morituri“ (2021) sind jeweils bei Jung und Jung erschienen.

"Morituri" ist gegenwärtig wohl der wichtigste politisch-literarische Text aus Österreich. Katja Gasser, 3sat Kulturzeit

Auszeichnungen: 2019 Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz, 2018 Droste-Preist der Stadt Meersburg, 2014 Veza-Canetti-Preis der Stadt Wien, 2012 Outstanding Artist Award für Literatur, 2012 Anton-Wildgans-Preis, 2004 Otto-Stoessl-Preis, 2003 Reinhard-Priessnitz-Preis

Heinz D. HEISL

geboren 1952 in Innsbruck, lebt in Innsbruck und Zürich. Zuerst Musiker, 1988 erste literarische Arbeiten. Seit 1999 freier Schriftsteller.Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Reinhard-Priessnitz-Preis 2000, Österreichisches Staatsstipendium 2002, Im gleichen Jahr bewarb sich Heils um den Ingeborg-Bachmann-Preis, Großes Tiroler Landesstipendium 2003. Kurator des Literaturfestivals „Sprachsalz“ in Hall in Tirol.

Bei Haymon: „sprach zeit losen“ (1996), „das oraltorium“. wortschläge für radsuchende (1998), „die paradoxien des herrn guadalcanal“ (2000). „Wohin ich schon immer einmal“ wollte. Eisenbahngeschichten (2005).Zuletzt: „Wir haben leider Diebe im Haus“ (Limbus). Heinz D. Heisl tritt in diesen Gedichten als Verfasser gleichsam zurück und erhebt nicht den Anspruch, irgendein Schöpfer zu u tanzen beginnen.

Hanno MILLESI

Geboren 1966 in Wien, lebt als freier Schriftsteller in Wien. Studium an der Universität Wien und an der Hochschule für angewandte Kunst; in den 1990er Jahren u.a. Assistent von Hermann Nitsch und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums moderner Kunst in Wien.

Auszeichnungen (Auswahl): Reinhard-Priessnitz-Preis (2017), Elias-Canetti-Stipendium der Stadt Wien (2011, 2012), Projekt- und Staatsstipendium für Literatur des BKA.

Veröffentlichungen u.a.: Im Museum der Augenblicke. Roman (Luftschacht 2010), Das innere und das äußere Sonnensystem. Erzählungen (Luftschaft 2010), Granturismo (Luftschacht 2012), Austropilot. Prosa und Lyrik aus österreichischen Literaturzeitschriften der 1970er Jahre (Hrg. gem. mit Xaver Bayer; Edition Atelier 2016), Der Schmetterlingstrieb. Roman (Edition Atelier 2016), Die vier Weltteile. Roman (Edition Atelier 2018), Der Charme der langen Wege (Edition Atelier 2021)

Elias SCHNEITTER

geb. 1953, lebt in Wien und Tirol. Zahlreiche Publikationen. Zuletzt der Erzählband „Fußball ist auch bei Regen schön“ (Edition BAES), der Roman „Ein gutes Pferd zieht noch einmal“ (Kyrene Verlag) und der Gedichtband „Wie geht’s“ in der Stadtlichter Presse, Hamburg.

Daneben Tätigkeit als Kleinverleger der edition baes > www.edition-baes.com >> wo ein Schwerpunkt auf die Veröffentlichung von Literatur aus der US-amerikanischen Subkultur gelegt wird. Schneitter ist Mitbegründer und Kurator beim internationalen Tiroler Literaturfestival „sprachsalz“ > www.sprachsalz.com >> in Hall.

„Niemand, der lesen kann“, so der Rezensent Helmuth Schönauer über Schneitters, 2022 erschienene Erzählung „Civetta“, „vermag sich nach so einer Geschichte der Auseinandersetzung mit seinem eigenen Lebensgeist zu entziehen!“.

Thomas STANGL

Geboren 1966 in Wien; er studierte Philosophie und Hispanistik und lebt und arbeitet in Wien. Seit Beginn der Neunziger Jahre publizierte er Essays, Rezensionen und später Prosaarbeiten in Tageszeitungen und Literaturzeitschriften. Sein erster Roman „Der einzige Ort“ erschien 2004 und wurde mit dem aspekte- Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebut ausgezeichnet, des weiteren erhielt er u.a. den Förderpreis der Stadt Wien 2002, das 2004 Hermann-Lenz-Stipendium 2004, den Telekom-Austria-Preis beim Bachmann Preis 2007, den manuskripte-Preis des Landes Steiermark 2009, den Erich-Fried-Preis 2011 sowie den Bremer Literaturpreis für den zuletzt erschienenen Roman „Quecksilberlicht“.

Publikationen u.a.: Der einzige Ort. Roman (Droschl 2004), Ihre Musik. Roman (Droschl 2006), Was kommt. Roman (Droschl 2009), Reisen und Gespenster. Essays und Erzählungen (Droschl 2012), Regeln des Tanzes. Roman (Droschl 2013); Freiheit und Langeweile. Essays 67 (Droschl 2016), Fremde Verwandtschaften (Droschl 2018), Quecksilberlicht (Mathes und Seitz 2022).