Alles Gute zum 70er!

Er ist Georg-Büchner-Preisträger, Staatspreisträger und Präsident des Österreichischen Kunstsenats. Und er ist ein Unbequemer: Konflikte hat Josef Winkler noch nie gescheut, weder mit seiner Herkunftsfamilie noch mit seiner Heimatgemeinde oder der politischen Elite. Am 3. März feiert der Autor seinen 70. Geburtstag, aus diesem Anlass liest er im Musil-Museum Klagenfurt (Beginn 19.30 Uhr) aus seinem vor zehn Jahren erschienenen Buch "Mutter und Bleistift". Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter Tel. (0463) 50 14 29 gebeten. Und am 5. März sendet Ö 1 um 20.15 Uhr in den "Tonspuren" das Feature "Jeder Satz ein Menschengesicht. Der Schriftsteller Josef Winkler" von Christina Höfferer und Andreas Kloner.

Oskar Haag präsentiert sein Album

Mit 17 Jahren ist er eine der größten Pophoffnungen des Landes: Oskar Haag gelang es als erstem Musiker das Kunststück, sich gleich mit seinen drei Debütsingles "Stargazing", "Black Dress" und "The Summer We Need" an die Spitze der Charts des Kultsenders FM4 zu setzen. Sein erstes richtiges Konzert gab der Kärntner Musiker, der als androgyne Lichtgestalt der heimischen Musikszene gilt, 2021 beim Wiener Popfest in der Karlskirche. Nun folgt das erste Album "Teenage Lullabies", das der Sohn von Naked-Lunch-Sänger Oliver Welter am 5. März in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt (Beginn 20 Uhr) präsentiert.

"WeggefährtInnen" von Marija Šikoronja

Vor anderthalb Jahren starb sie im Alter von 81 Jahren als eine der bedeutendsten Kulturvermittlerinnen und Galeristinnen des Landes. Nun widmet ihr die Klagenfurter Stadtgalerie eine kleine Gedenkschau, in der die wichtigsten Weggefährten von Marija Šikoronja mit repräsentativen Werken vor Augen geführt werden: Valentin Oman, Caroline, Hans Staudacher oder Giselbert Hoke, der unter anderem mit einem Riesenwandteppich vertreten ist, der einst auf Šikoronjas Initiative in Slowenien gewebt wurde. Allein schon für dieses Prachtstück lohnt sich ein Besuch der Stadtgalerie.

Wunschkonzert mit Udo Jürgens

Udo Jürgens ist auch heuer wieder - das achte Jahrzehnt - in den offiziellen Charts vertreten! Seine Lieder sind unvergesslich, sie treffen unser Herz. Gert Prix gründete im Jahr 2011 noch mit persönlicher Zustimmung von Udo Jürgens seine Udo Tribute Band. Beim Solokonzert von Gert Prix auf Schloß Albeck sind die Besucher herzlich eingeladen, bereits vorab ihre Udo Lieblingssongs bekannt zu geben und den Meister somit herauszufordern. Email an prix@chello.at erbeten! Das Live-Konzert findet dann am 5. März um 11 Uhr auf Schloss Albeck statt.

International gefeierte Uraufführung

Die Uraufführung der Oper "Hiob" von Bernhard Lang (Musik) und Michael Sturminger (Libretto, Regie) wurde nicht nur vom Publikum gefeiert, sondern auch von der internationalen Presse. So urteilte BR-Klassik: "Eines vorweg: Das Stück könnte ein Renner werden!" Die Kritik der Kleinen Zeitung lesen Sie hier. Die Oper mit dem großartigen Alexander Kaimbacher als Mendel Singer ist nur mehr am 3. und 8. März (19.30 Uhr) zu sehen. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Ein Ausflug ins Kunstforum Wien

Die Weltmeisterin der feministisch angereicherten Pop-Art wurde in Graz geboren und wuchs in Bleiburg auf. Über Wien und Paris nahm sie Ziel Richtung New York, um die Kunstwelt zu erobern. Im Leben und Werk Kiki Kogelniks spiegelt sich ein ganzes Jahrhundert, das Kunstforum Wien widmet der 1997 in Wien verstorbenen Künstlerin eine große Retrospektive unter dem Titel "Now is the Time". Susanne Rakowitz hat sich diese für die Kleine Zeitung angeschaut und war begeistert: