Das Budget, das sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet, beträgt aktuell über 30 Millionen Euro: Brigitte Winkler-Komar leitet die Abteilung für Musik und darstellende Kunst im Kulturministerium. Nun kehrt sie in die Kärntner Heimat zurück: Die studierte Juristin und Kunsthistorikerin ging aus der Objektivierung als Erstgereihte hervor und übernimmt die Leitung der "Abteilung 14 – Kunst und Kultur". Sie folgt damit auf Igor Pucker, der mit Jahresende in die Pension wechseln wird. Zuletzt betrug das Kärntner Kulturbudget 28,4 Millionen Euro, 68 Prozent davon gingen an die Kulturinstitutionen des Landes (MMKK, Stadttheater Klagenfurt, kärnten.museum und das Kärntner Landesarchiv). Der Rest wird für die freie Szene, Festivals, Museen, Veranstalter und verschiedenste andere kulturelle Aktivitäten verwendet. Der Bereich der Volkskultur ist im Budget 2022 mit rund 1,3 Millionen Euro dotiert.