Musik, Tanz und Literatur bilden die Basis für das sechste "TonSpur Festival" vom Verein Promusica Carinthia. "Es verspricht drei lustvolle Veranstaltungen, die das Publikum auf eine musikalische und literarische Reise mitnehmen sollen", freut sich Obfrau Iris Reiner. "Es ist uns ein großes Anliegen, vor allem aufstrebende und erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler mit Kärntner Wurzeln in der Heimat zu zeigen. Das ist uns in diesem Jahr besonders gut gelungen."

Den Auftakt machen am 18. November, "Leona Rajakowitsch & Friends" mit "It takes five to Tango". Mit kurzweiligen, einprägsamen Anekdoten und raffinierter Stückauswahl nehmen die Flötistin und der Gitarrist Malte Höfig das Publikum mit auf ihre Reise – mit Melodien fremder Kulturen. Unterstützt werden sie von Kontrabassistin Irem Ozygit und dem Tanzpaar Petra und Valentin Isopp, um die emotionale Dichte des Tangos sichtbar zu machen.

Tags darauf, am 19. November, setzt sich Matej Dzidos ans Klavier. Mit dabei sind Aurelia Wicher (Latin Percussion), Daniel Semmelrock (Drums) und Thorsten Kaiser (E-Bass). "Beethoven in Havanna" ist ein Konzert zwischen klassischer Klavierliteratur und feurigem Rhythmus aus Lateinamerika. Der Verein ist sich sicher: "Gute Laune und zahlreiche Überraschungen sind garantiert."

Als Abschluss am 20. November gibt es von Antonio Fian und dem Kollegium Kalksburg "Weltschmerz und Wienerlied". Fian trägt lustig-bissige Dramolette bei und das Kollegium – Wolfgang Vincenz Wizlsperger, Paul Skrepek und Heinz Ditsch – bitterböse, an Verzweiflung zugrunde gehende und mit Hoffnung versehene Neue Wienerlieder. "In kongenialer Fusion", wie es der Verein bezeichnet. Am nächsten Tag gibt es das gleiche Programm in Klagenfurt in der Theater Halle 11 (20 Uhr) zu sehen.