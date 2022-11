Erst im September hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. In der Nacht auf den heutigen 7. Oktober ist Cornelius Kolig verstorben. Kärnten verliert damit einen seiner größten Künstler. Einst als „Fäkalkünstler“ beschimpft, war er längst einer der wichtigsten Vertreter österreichischer Gegenwartskunst.

1998 hatte der gebürtige Gailtaler vom Land Kärnten den Auftrag erhalten, den Kolig-Saal im Klagenfurter Landhaus zu revitalisieren. 60 Jahre zuvor hatten dort die Nazis einen Gemäldezyklus seines Großvaters Anton Kolig von den Wänden geschlagen. Der Enkel nahm Fotografien der „entarteten“ Fresken als Vorlage und schuf daraus ein neues Gesamtkunstwerk. Schon während der Planung kam es zu Anfeindungen durch „Krone“ und FPÖ. Acht Jahre später erhielt er vom selben Landeshauptmann, der ihn zuvor als „Fäkalkünstler“ verunglimpft hatte, Dank und Anerkennung in Form des Landeskulturpreises. Heute gilt der runderneuerte Kolig-Saal als einer der aufregendsten Kunstorte in Österreich. Ebenso wie Koligs „Paradies“ in Vorderberg, das noch im Herbst unter Denkmalschutz gestellt werden soll.

Von seinem Weg hat sich Cornelig Kolig nie abbringen lassen. Weder von Anfeindungen in Boulevardpresse und Politik, die den "Fäkalkünstler" diffamierten, noch von den Naturgewalten, die 2003 bei einem Unwetter samt Schlammlawine sein künstlerisches Lebenswerk, das "Paradies" genannte 6.000 Quadratmeter große Areal in Vorderberg, beinahe zerstörten.

Nun ist der bedeutende Künstler an Herzversagen gestorben. "Wir werden ihn im Kreise der Familie im Paradies beisetzen. Ein öffentliches Begräbnis wird es nicht geben", sagte Doris Kolig, die Frau des Künstlers zur Kleinen Zeitung.