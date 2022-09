Jazzfestival Leibnitz

Zwei Grammys hat er schon. Zudem war 2020 „Viento Y Tiempo“ als „Best Latin Jazz Album“ nominiert und heuer „Live in Marciac“ als „Best Traditional Tropical Album“. Beide hatte Gonzalo Rubalcaba live mit Aymée Nuviola aufgenommen. Der Pianist und die Sängerin, seit Ewigkeiten befreundet, teilen nicht nur die selbe Heimat Kuba, sondern auch eine ähnliche Kindheit mit liebenden Eltern und voller Musik.



Wobei Rubalcaba eigentlich Drummer werden wollte, wie er dem Magazin Billboard verriet. Als Sechsjähriger hatte er sich nämlich ein Schlagzeug gewünscht. Allerdings habe es in ihrem Viertel in Havanna damals nicht einfach so ein Musikaliengeschäft gegeben, doch sein Vater machte einen Mann ausfindig, der Instrumente baute. Bei der Aufnahmeprüfung an der Musikschule drei Jahre später fiel der kleine Gonzalo beim ersten Mal durch, schaffte es beim zweiten Mal, allerdings gab es für so junge Schlagzeuger noch keinen Platz. Also riet man ihm, es mit Geige oder Klavier zu probieren. „Damals der traurigste Moment in meinem Leben“, wie er sich erinnert.



Unglück für ihn, Glück für die Welt. Denn Rubalcaba entwickelte sich an den Tasten großartig, und wie er lernte, klassische und populäre Musik genial zu verweben, fiel schon 1985 Startrompeter Dizzy Gillespie auf, der als erster Nordamerikaner mit ihm spielte. Das Piano & Keyboard Magazine wählte ihn jedenfalls 1999 neben Legenden wie Glenn Gould, Martha Argerich oder Bill Evans unter die größten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Aber auch ohne solche Superlative ist Rubalcaba ein Ausnahmekönner, vor allem rhythmisch, schließlich sieht er das Piano – siehe oben – „als Teil der Percussion-Familie“.



Wie das bei ihm klingt, kann man demnächst unter anderem in Istanbul oder Tokyo nachhören. Oder am Samstag im Kulturzentrum Leibnitz. Denn Impresario Otmar Klammer ließ sich zum zehnjährigen Jubiläum seines Jazzfestivals Leibnitz nicht lumpen, in die frankophil geprägten vier Tage auch einen kubanischen Höhepunkt einzustreuen. Muchas gracias!



Jazzfestival Leibnitz. Von heute bis Sonntag. Leibnitz, Seggau, Flamberg. Details und Karten: Tel. 0664 99 60 56 01, www.jazzfestivalleibnitz.at