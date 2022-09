Eigentlich müsste die Oper diesmal „Mime“ heißen, denn wie Thomas Ebenstein diese Rolle in Richard Wagners „Siegfried“ am Stadttheater Klagenfurt gestaltet, ist einfach erstklassig. Verschlagen, listig, teils witzig gibt er der Partie schauspielerisch ein ausgeprägtes Profil. Der gebürtige Kärntner, seit 11 Jahren Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper, singt ihn auch mit seinem idealen Tenor ausdrucksstark und nuancenreich. Er bekam auch zum Schluss zu Recht den meisten Applaus und wird den Mime demnächst an der Met in New York singen.

Aber auch sonst ist das überwiegend sehr wortdeutliche Sängerensemble im zweiten Teil von Wagners Tetralogie bei der diesjährigen Eröffnungspremiere von meist hohem Niveau: Den Wotan, der sich jetzt "Wanderer" nennt, singt wie schon in der „Walküre“ Markus Marquardt. Er ist ein edler, fein differenzierter und sehr präsenter Gott. Er liefert sich auch ein eindringliches Duell mit Alberich, der von Stefan Heidemann mit kernigem, kraftvollem Bariton gesungen wird.

Mit Kraftreserven

Tilmann Unger als Siegfried verfügt über einen nicht allzu großen Tenor. Er muss in dieser gefürchteten, mörderisch schweren Partie immer wieder die höchsten Töne stemmen. Und doch hat er auch für das lange Finale immer noch notwendige Kraftreserven. Rafal Pawnuk ist ein machtvoller, schwarzer Fafner, Aytaj Shiklalizada eine dunkel gefärbte Erda, mit etwas zu viel Vibrato. Ava Dodd ist ein etwas schriller Waldvogel. Und Brünnhilde? Yanhua Liu verfügt über eine beeindruckende Riesenstimme, ist aber kaum textverständlich und singt beinahe im Dauerforte.

Nicholas Milton weiß im Kärntner Sinfonieorchester große Klangpracht zu entfalten, lässt detail- und farbenreich musizieren, ohne dabei die Sänger zuzudecken. Manchmal nimmt er es aus lauter Sängerfreundlichkeit doch etwas zu sehr zurück.

Aron Stiehl erzählt beim „Siegfried“, bei dem nie mehr als zwei Personen auf der Bühne stehen, einfach die Geschichte. Er konzentriert sich bei seiner durchdachten, detailreichen Personenführung gekonnt auf die Gefühle, Stimmungen und Beziehungen der Protagonisten, ohne auf irgendwelche mythologischen und aktualisierenden Deutungen einzugehen. Ziemlich angekramt ist die Bühne im ersten Akt, auch die demolierte Gondel ist wieder da. Sie dient Mime als Wohnraum. Im zweiten Akt sieht man einen Wald, der Kampf findet mit Spiegeleffekten spektakulär in einem riesigen Drachenmaul statt. Der letzte spielt etwas nüchtern vor einer sich drehenden Eisenskulptur (Ausstattung: Okarina Peter und Timo Dentler).

Zum Schluss gab es großen Jubel und stehende Ovationen!