Seine Stimme sehr ähnlich der von Rapper EMINEM und seine Wuschelfrisur, an der Boney M. wohl auch ihre Freude hätten, waren nicht alles, was Italo-Rapper Caparezza bei seiner Bühnenshow zu bieten hatte. Mit vielen Deko-Elementen und vier Tänzern sorgte eine insgesamt rund 20-köpfige Crew für ein großes Spektakel. Zweieinhalb Stunden dauerte das Caparezza-Konzert. Es war der krönende Abschluss des 62. Festivals in Majano, das 20 Kilometer nördlich von Udine liegt.