Es ist eine Woche wie keine andere im Jahr, zumindest für alle, die in Lienz verweilen. Ende Juli - genauer gesagt vom 26. bis zum 30. Juli - steht die Bezirkshauptstadt Osttirols Kopf und lockt tausende Besucher aus ganz Österreich und den umliegenden Nachbarländern an. Schrille, irisierende, lustige und atemberaubende Performances stehen im Fokus des größten Kulturevents des Jahres - dem Straßentheaterfestival Olala. Das gelb-schwarze Treiben geht heuer in seine 31. Auflage und will mit einem breitgefächerten Line-up mehr denn je eine magische Abwechslung zur krisengebeutelten Zeit schaffen. Nicht minder lautet der Auftrag für Organisator Hans Mutschlechner: "Wir wollen, dass die Besucher für einige Stunden aus ihrem Alltag herausgeholt werden."