Gerade beschäftigt auch mich eine der derzeit großen Fragen der Menschheit: Soll man Gott gendern? Also habe ich mich auf einen Kaffee mit ihm:r getroffen, ganz nett geplaudert, und ersiees meint, ja, eigentlich möchte ersiees schon gern gegendert werden, ist doch nichts dabei! Gut, habe ich gesagt, wie Du meinst, Dein Wille geschehe! Hättest Du lieber „Gott*“ oder „Gott+“? – „Ich nehm’ das Kreuz, das bin ich schon gewohnt!“ Aber als ich mich verabschieden und das Paradies wieder verlassen wollte, kamen ein paar extrem superschöne Göttinnen um die Ecke und kreischten: „Und was wird dann aus uns? So geht’s nicht!“ Gott winkte ab: „Lass sie reden, die Gören sind noch zu jung für so ernste Themen!“ - „Lieber Gott“, schlug ich vor, was wäre, wenn wir Dich ganz einfach „*:+:*“ nennen? Da zürnte Gott: „Du sollst den Namen *:+:*’s nicht verunheiligen!“

Aber das war noch nicht alles, Freund*innen! Plötzlich ein ohrenbetäubender Knall, dass das ganze Paradies wackelt, Qualm, Schwefel, Feuer, und da steht er(sie), der Geist (die Geistin), der(die) stets verneint! „Das eine sage ich Dir, Gutmensch! Wenn Du Gott genderst, dann musst Du mich auch gendern!“ – „Den Geist? Den Teufel werde ich … ich bin überhaupt kein Gutmensch …“ – „Ja genau, den Teufel! Ich will auch gegendert werden! Ab sofort „Teufel+“, wenn ich bitten darf! Der Teufel+ trägt Prada!

Übrigens, Gutmensch, was schreibst denn da? Deine nächste Glosse?“ fragte Teufel+ und schlug ein Bein diabolisch über das andere, sodass die Stilettos immer eindrucksvoller wurden. „Ja, richtig, Mephistophela, ein Leserbriefschreiber (m) hat nämlich unlängst darauf hingewiesen, dass ‚Negatives nicht gendert. Das Böse scheint akzeptiert männlich gesehen zu werden. Wenn schon das unselige zwanghafte, unsere Sprache verschandelnde Gendern, dann doch bitte umfassend und nicht diskriminierend einseitig!‘ Eine Frau (f) hat außerdem geschrieben, das Gendern abgehobener Genderbeauftragter drohe die Grenzen des Töricht-Lächerlichen zu überschreiten, in einen elitär-moralischen Zwang zu kippen und über sich selbst zu stolpern‘, mein/e liebe/r *:-:*!“ – „Und was schreibst Du in Deiner Gutwut?“, mokierte sich Luzifera. „Lass mich lesen: ‚Die Nationalsozialistinnen überzogen Deutschland mit ihrem Terror und versetzten die Welt in Angst und…‘ Was soll denn das heißen, ‚Nationalsozialistinnen‘?“ – „Keine Sorge, Teufel+! Die Nationalsozialisten sind mitgemeint!“