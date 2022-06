13.30 Uhr: Elias Hirschl wagt sich als Letzter in den Ring

Nach zwei spannenden Lesetagen (einen Bericht zu Tag eins finden Sie hier, zu Tag zwei hier) geht das Wettlesen heute in die letzte Runde. Den Auftakt machte Leona Stahlmann aus Deutschland, deren Text lebhaft diskutiert wurde. Unter anderem ging es um die Frage: Ist das Kitsch? Nach ihm wagte sich ihr in Österreich lebender Landsmann Clemens Bruno Gatzmaga in den Ring – und auch sein Text wurde kontroversiell diskutiert. Viel Lob gab es für Juan S. Guse. Nun ist als letzter Teilnehmer der Österreicher Elias Hirschl am Wort.