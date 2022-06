An der Klagenfurter Universität sind Kunst und Kultur bei den Ehrendoktoraten stark vertreten – den Beweis dafür trat man kürzlich auch mit der Ausstellung „Arteficia“ an, in der Exponate der bisherigen Ehrendoktoren (unter anderem von Peter Handke bis zu Maria Lassnig, von Josef Winkler bis zu Maja Haderlap) zu sehen waren. Am 24. Juni sind mit den Autoren Florjan Lipuš und Franz Schuh zwei neue dazugekommen.