Ein Burgendlandkroate, eine Kärntner Slowenin und ein Wiener Rom kommen in eine Bar - was nach dem Beginn eines Witzes klingt, ist eine Performance der besonderen Art im Klagenfurter Musil-Institut und hat einen ernsten Hintergrund. Mehrsprachig erzählen drei Jungautorinnen und -autoren Ana Grilc (Kärntner Slowenin), Samuel Mago (Rom) und Konstantin Milena Vlasich (Burgenlandkroate) am Freitag um 19:30 Uhr in ihren Muttersprachen und der Mehrheitssprache unter anderem von mystischen Minderheitentraditionen.