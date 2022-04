Als er liest, dass sie verheiratet ist, herrscht vorerst Funkstille. Dabei ist Leo Leike gerade dabei, sich schriftlich zu verlieben. Durch einen Tippfehler kamen die resolut-quirlige Emmi Rothner und der zögerlich-zweifelnde Leo in der virtuellen Welt via E-Mail ins Gespräch. Aus der Zufallsbekanntschaft entwickelt sich nach und nach ein intensiver Gedanken- und Gefühlsaustausch voll flotter Dialoge, erotischem Knistern und einem Wechselspiel der Gefühle zwischen Nähe und Distanz. Der frivole Flirt – „wie Telefonsex, nur ohne Sex und ohne Telefon“ – gewinnt immer mehr an Tiefe bis zur entscheidenden Frage: Riskieren die beiden ein persönliches Treffen?