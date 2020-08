Carinthischer Sommer„Beethoven ist nie fad, man entdeckt immer Neues“

Starpianist Rudolf Buchbinder (73) spielt am Donnerstag im Congress Center Villach drei Beethoven-Sonaten. Wir sprachen mit ihm über den Jubiläumskomponisten, Corona und sein eigenes Festival in Grafenegg.

Rudolf Buchbinder in Grafenegg © ORF

Seit 52 Jahren treten Sie beim Carinthischen Sommer auf. Was bedeutet das Festival für Sie?

Rudolf Buchbinder: Ich bin dem Carinthischen Sommer mit großer Liebe verbunden. Sehr gerne spiele ich in der Ossiacher Stiftskirche, die eine ganz eigene Atmosphäre hat. An ein Konzert kann ich mich ganz besonders erinnern. Es saß damals auch Peter Alexander im Publikum. Ich spielte gerade die „Mondscheinsonate“, als plötzlich das Licht ausging. Da ich fast immer mit geschlossenen Augen musiziere, spielte ich einfach weiter. Dann wurden Kerzen aufgestellt. Als nach längerer Zeit wieder das Licht anging, waren die Leute richtig traurig, denn das Kerzenlicht hatte eine so einzigartige Atmosphäre erzeugt.