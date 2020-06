Facebook

Die Eröffnung von „Brücken bauen – Gradimo Mostove“ © (c) LPD/Peter Just

Manchmal braucht es für eine große Projektidee gar nicht so lange. Im Falle von Gerhard Leeb und seinem Kunstprojekt „Brücken bauen – Gradimo Mostove“ anlässlich von 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung war es zumindest so. „Als das Konzept für die Landesausstellung vor zwei Jahren erstmals präsentiert wurde, wusste ich schon bei der Heimfahrt, was ich machen wollte“, erzählt Leeb. „Binnen weniger Wochen hatte ich alle Künstler und schon die meisten Bürgermeister mit an Bord.“ Tausendsassa Leeb wollte für sein Projekt vor allem eines: Brücken.