Eine Mobile Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung ist am Samstag in Völkermarkt eröffnet worden. Das "Herzstück" des Jubiläumsjahres, eine 40 Meter lange Plattform mit beweglichen Schautafeln, ist noch bis 12. Juli in der Abstimmungsstadt zu sehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf die Mobile Ausstellung © Markus Traussnig

Diese Ausstellung ist im wahrsten Sinn des Wortes auf Schiene: Coronabedingt mit zweimonatiger Verspätung ist Samstagvormittag in Völkermarkt die Mobile Ausstellung zum 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung eröffnet worden. Und "mobil" ist da vieles: Auf einer 40 Meter langen Plattform sind bewegliche Schautafeln montiert, zwei Pavillons können mit dem "Rad der Geschichte" mitgenommen werden - so könnte man etwa die gesamte Ausstellung im Trockenen anschauen. Außerdem könnten die Schautafeln so darunter am Abend gut verstaut werden.