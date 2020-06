Facebook

Galeriechefin Erika Schuster vor Fotografien von Edward Quinn © Rainer

Es war bitter für die Kulturinitiative Gmünd, als sie mitten in den Vorbereitungen für eine Picasso–Ausstellung wegen der Pandemie alle Arbeiten einstellen musste. Nicht nur, dass die heiklen Kunsttransporte eingestellt wurden, auch die Auflagen für Veranstaltungen ließen eine Eröffnung im Mai und einen reibungslosen Ausstellungsbetrieb nicht zu. Also: Absage für Picasso im Jahre 2020.

Doch was für manche Anlass ist zur Resignation, ist für Erika Schuster, treibende Kraft der Kulturinitiative, Anlass die Herausforderungen umso energischer anzunehmen und Alternativen zu entwickeln. Also wurde die Schau mit Picassos druckgrafischen Arbeiten um ein Jahr verschoben und Picasso selbst ins Bild gehoben.