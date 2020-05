Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur finden dieses Jahr im Internet statt. Der Wettbewerb beginnt am 17. Juni. Fünf Autorinnen und Autoren aus Österreich nehmen am Wettlesen teil.

Die Juroren (hier auf einem Bild von 2018) werden heuer aus ihren Arbeitszimmern zugeschalten © APA/GERT EGGENBERGER

Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur finden dieses Jahr im Internet statt. Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 17. Juni, um 19 Uhr mit der Auslosung der Lesereihenfolge. Die Preisvergabe findet am 21. Juni statt. Fünf Autorinnen und Autoren aus Österreich nehmen am Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis teil. Das gab der ORF am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.