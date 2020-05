Hinter der Idee „Kultur über Wasser“ steckt der Verein „KulturDirekt“, der am 19. und 20. Juni in die Ostbucht von Pörtschach lädt. Die Künstler werden auf einem Floß auftreten, die Besucher in Elektro-, Tret- oder Motorbooten, auf Surfbrettern oder auf Luftmatratzen dabei sein können.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Malerische Kulisse: die Villa Miralago © privat

Mit dem Schlauchboot, der Luftmatratze oder dem Surfbrett zum Konzert: Hinter der Idee „Kultur über Wasser“ steckt der Verein „KulturDirekt“, der am 19. und 20. Juni in die Ostbucht von Pörtschach lädt. Die Künstler werden auf einem Floß auftreten, die Besucher in Elektro-, Tret- oder Motorbooten, auf Surfbrettern oder auf Luftmatratzen dabei sein können: „Vom Ufer aus werden die Künstler nicht zu hören sein. Und dadurch, dass die Zuschauer in Booten kommen, werden die aktuellen Abstandsregeln eingehalten“, sagt Johannes Muchitsch, dessen Schlossvilla Miralago einen malerischen Hintergrund für die Konzerte geben wird.