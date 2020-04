Facebook

Ab 30. Mai wieder zu besichtigen: die Burgkapelle im MMKK mit ihrer Installation des Künstlerduos Payer/Gabriel © EH

Laut Bundesregierung könnten größere Ausstellungshäuser bereits Mitte Mai ihre Pforten öffnen. Dennoch haben einige Bundesmuseen angekündigt, die coronabedingte Zwangspause zu nützen, um noch bis Ende Juni notwendige Renovierungsarbeiten durchzuführen.

Kärnten geht mit seinen Museen einen Mittelweg. Wie Landeskulturreferent Peter Kaiser gestern mitteilte, werde das Museum Moderner Kunst Kärnten bereits am Pfingstsamstag, also am 30. Mai, öffnen. Gleiches gelte für die Außenstellen des Landesmuseums, wie etwa Botanischer Garten, Archäologiepark Magdalensberg oder Freilichtmuseum Maria Saal. „Immer unter Berücksichtigung aller rechtlichen Vorgaben wird Kärnten also seine kulturellen Einrichtungen schrittweise wieder hochfahren“, versprach Kaiser.