Die Trigonale, hier das Eröffnungskonzert 2019, vertagt sich auf nächstes Jahr © Schweiger

Dieser Tage hätte das Präsentationskonzert der Trigonale 2020 (30. 8. bis 13. 9.) stattfinden sollen. Aber Stefan Schweiger will wegen der nicht abschätzbaren Entwicklung der Pandemie auf Nummer sicher gehen und das „Festival der Alten Musik“ auf den Februar 2021 verschieben: „Das ist die einzige Variante um sicherzustellen, dass die Trigonale in vollem Umfang stattfinden kann, dass alle Künstler auftreten können und das Publikum uneingeschränkt kommen kann“, sagt der Trigonale-Chef. Und: „Wir bemühen uns in Gesprächen mit Land und Bund um Verschiebung, zumal alle engagierten Künstler im kommenden Frühjahr Zeit hätten.“ Die Trigonale 2021 würde aber wie üblich im September stattfinden.

Neues Hauptquartier

Auch ein weiteres Herzensprojekt muss Schweiger verschieben: Derzeit baut er das ehemalige Gasthaus Komposch am Maria Saaler Hauptplatz um. Hier soll der Verein Tonhof ein neues Zuhause finden. In diesem „Raum für Malerei, Fotografie, Skulptur und Musik“, wird als zentrales Element eine fixe Heimstätte mit Depot und Atelier für den Maler Gerald Tomaschütz errichtet. Darüber hinaus wären hier schon ab April wöchentliche Residenzen von Künstlern aller Genres geplant gewesen, die jetzt alle weit ins zweite Halbjahr verschoben werden mussten.

Während die einen verschieben, hoffen die anderen noch, auf ein eindeutiges Zeichen der Bundesregierung: „Wir würden gerne am 4. Juli mit dem Konzert von Startenor Michael Schade eröffnen und hoffen, auch alle weiteren fixierten Konzerte im Sommer durchführen zu können. Die Konzerte vom Juni haben wir bereits auf September verschoben, etwa den Auftritt des Musikkabarettisten Aleksey Igudesman auf den 12. September“, sagt Günther Trachmann, der künstlerische Leiter von „Klassik im Burghof“. Und weiter: „Als Outdoor-Veranstalter mit nicht fixierter Bestuhlung gäbe es kein Problem zwischen Sitzen und Reihen einen entsprechenden Sicherheitsabstand einzuhalten.“