Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hubert Winkels, Vorsitzender der Bachmannpreis-Jury, über die diesjährige Aussetzung des Wettlesens und warum der Wettbewerb nie so wichtig sein wird wie im "Jahr danach".

Jury-Vorsitzender Hubert Winkels © Elisabeth Peutz

Was sagen Sie zur Entscheidung des ORF?

HUBERT WINKELS: Ich halte sie, was das Live-Ereignis Bachmann-Preis angeht für unvermeidlich angesichts der gesundheitlichen Situation. Also für richtig.