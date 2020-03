Facebook

Peter Fritz © Markus Traussnig

Auf der Heunburg heißt es „Immer noch Sturm“, dabei wird Peter Handkes Stück mit Familiengeschichten aus der Region verknüpft (ab 9. Juli). In Völkermarkt werden dreißig Chöre des „Sängergau Unterland“, Chorgemeinschaften der slowenischen Volksgruppe und Jugendchöre für eine riesige Klangwolke sorgen (20. Juni). Die Kärntner Landsmannschaft lädt gemeinsam mit dem Landesarchiv zu einer Vortragsreihe, das Kärntner Volksliedwerk schickt Kärntner Liedgut in den Dialog mit der klassischen Moderne (20. Sept.) und in Bleiburg werden alle Denkmäler zusammengefasst zu einem „universellen Gedenkfeld für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ (ab 4. Juli). Das Besondere: Ein Sockel soll frei bleiben für „jene Toten, die es geben könnte, wenn wir nicht im Dialog miteinander bleiben“, weiß Peter Fritz.