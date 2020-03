Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auftakt im Großen Wappensaal des Landes © Gloria Strohmaier

Christiane Ogris, oberste Protokollchefin des Landes, braucht einen kühlen Kopf: Für die Auftaktveranstaltung im Großen Wappensaal des Klagenfurter Landhauses am 3. März laufen alle Fäden bei ihr zusammen. Dass nun auch das Fernsehen aufgesprungen ist und von 11.05 bis 13.00 Uhr in ORF 2 und ORF 3 live österreichweit überträgt, verringert ihre Angespanntheit nicht gerade, doch sie hat sich mit ihrem Team einiges einfallen lassen: „Wir versuchen einen großen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart zu spannen!“ Vom Wordrap bis zum Imagefilm, von Interviews mit Zeitzeugen bis zu Schülern, die in beiden Landessprachen Gedanken zu ihrer Heimat formulieren, reicht das Festprogramm.