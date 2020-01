Facebook

Erhält heuer den mit 12.000 Euro dotierten Humbert-Fink-Preis der Stadt Klagenfurt: Anna Baar © (c) Puch Johannes (Puch Johannes)

"Wir werden sie wieder ans Meer bringen, zurückbringen wo sie hingehört“, erzählt Anna Baar traurig vom Tod ihrer Großmutter am Stefanitag in Zagreb. Man meint diese Großmutter aus dem autobiografischen Debütroman der Autorin zu kennen: Nada, die einstige Tito-Partisanin, kettenrauchend und furchteinflößend in ihrer Liebe zur Enkelin.