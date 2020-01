Kleine Zeitung +

Mit 12.000 Euro dotiert Der Humbert-Fink-Preis 2020 geht an Anna Baar

Die 1973 in Zagreb geborene, in Klagenfurt lebende Schriftstellerin Anna Baar erhält den diesjährigen Humbert-Fink-Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 7. Juni um 11 Uhr im Musil-Haus statt.